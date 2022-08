Harley: Das Comeback des großen Biker-Treffens

Am Samstag wird auch die traditionelle Harley-Parade durch die Region ihr Comeback feiern. Bei Livemusik können Interessierte durch das Harley-Village, an Händlern und Ausstellern vorbeischlendern und die Kultveranstaltung genießen. Heuer wird auch erstmalig ein Fokus auf E-Mobilität gelegt: „Die Firmen LiveWire, Serial 1 und Ford werden ihre Elektrofahrzeuge - von Fahrrädern, über E-Motorräder bis hin zu Elektroautos - vorstellen und anbieten“, kündigt Buntrock an. Anders als beim inoffiziellen GTI-Treffen freut man sich in der Region jedenfalls auf die Bike-Woche. „Beim Harley-Treffen weiß die Bevölkerung, was auf sie zukommt. Es gibt einen fixen Veranstalter, einen fixen Zeitraum“, erklärt Tiefenbacher. Nun hoffe man nur noch auf schönes Wetter.