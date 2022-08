Nemeth rettet St. Pauli mit Premieren-Tor Remis

Innenverteidiger David Nemeth hat mit dem ersten Tor seiner Deutschland-Karriere seinem Neo-Club St. Pauli am Samstag einen Punkt in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga gerettet. In einem dramatischen Finish köpfelte der ehemalige Sturm-Graz- und Mainz-Akteur im Heimspiel gegen Tabellenführer Paderborn in der 93. Minute zum 2:2-Endstand ein.