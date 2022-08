Ex-Strafrichterin hilft Frauen durch Kampfkunst

Schon seit 2015 arbeitet Nachtlberger als Kampfkunstmentorin in ihrem „Dojo“ im Bezirk Landstraße mit Gewaltopfern. Bereits davor befasste sich die Ex-Richterin intensiv mit jugendlichen Gewalttätern. „Es geht darum, betroffene Frauen und Kinder in ihrer Würde aufzurichten und ihnen einen kraftvollen Zugang zu ihrer Handlungsfähigkeit und Lebensfreude zu ermöglichen“, so Nachtlberger.