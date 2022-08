„Ihr Tod ist Auftrag zu mehr Sorgfalt statt Hass“

Ins Leben rief das Lichtermeer „Yes, we care“-Initiator Daniel Landau. Der 50-Jährige hat die Medizinerin aus Oberösterreich erst Mitte Juli in ihrer Praxis in Seewalchen am Attersee besucht. „Sie hatte Angst und Sorge, auf die Straße zu gehen, und bekam viel zu wenig Hilfe. Ich bin zutiefst betroffen, dass es in unserem Land immer noch einen großen rechtsfreien Raum bei der Gewalt im Netz gibt“, sagt unser „Wiener der Woche“ und fordert: „Ihr Tod muss uns allen, als Gesellschaft, nun auch Auftrag sein! Zur Aufarbeitung und für mehr Achtsamkeit statt Hass.“