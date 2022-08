Gemeinde-Wahlen: Grüne setzen auf das „Klimaglück“

Nach den Neos haben nun auch die Grünen Burgenland die Intensivphase ihres Wahlkampfes eingeläutet. In Neusiedl am See wurden die Plakate präsentiert. Schwerpunkt der Kampagne bildet der Klimaschutz. Die Grünen treten in insgesamt 22 Gemeinden an. Insgesamt 53 Frauen und 39 Männer fungieren als Kandidaten. Ihr Ziel ist es, „Klimaglück und Transparenz“ in die Amtsstuben zu bringen – so wie es die Wahlplakate versprechen.