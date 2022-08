Blasmusik-Schulung mit 300 zufriedenen Absolventen

Man muss den 1981 geborenen Oberösterreicher Simon Ertl nicht groß vorstellen. Der studierte Musiker zeichnet unter anderen für das Blasmusikfestival „Woodstock der Blasmusik“ genauso verantwortlich wie für das Winter-Event „Winter-Woodstock der Blasmusik“ sowie seit zwei Jahren für die „Woodstock Academy“, welche wie das „Winter-Woodstock“ in den Kitzbüheler Alpen stattfindet. Im Gespräch mit der „Tiroler Krone“ zieht Ertl ein positives Resümee: „Wir hatten in dieser Woche 300 Teilnehmer aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, Italien und aus Holland, was eine schöne Steigerung zum Vorjahr (250) darstellt. Diese wurden von 50 Dozentinnen und Dozenten nach Instrumentengruppen getrennt in Brixen im Thale (tiefes Blech), Westendorf (hohes Blech) und Kirchberg (Holzblasinstrumente) im Einzel und auch Ensemble unterrichtet“.