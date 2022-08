Corona, Affenpocken & HIV: Mann dreifach infiziert

Affenpocken-Ausbruch verlangsamt sich

Die Weltgesundheitsorganisation WHO verzeichnet mittlerweile mehr als 41.000 Affenpocken-Infektionen in 96 Ländern. Die meisten Fälle seien aus den USA gemeldet worden, teilte die WHO am Donnerstag mit. Zwölf Menschen seien im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Allerdings sei die globale Inzidenz in der Woche bis zum 21. August nach einem einmonatigen Aufwärtstrend um rund ein Fünftel gesunken. „Es gibt Anzeichen dafür, dass sich der Ausbruch in Europa verlangsamt“, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Grund seien die Wirksamkeit der öffentlichen Gesundheitsmaßnahmen, Verhaltensänderungen und Impfungen.