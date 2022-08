Affenpocken: Italien startet Impfkampagne

Italien hat am Montag seine Impfkampagne gegen Affenpocken gestartet, da die Fallzahlen in einer Zeit, in der die Gesundheitsbehörden weltweit über einen Mangel an Impfstoffen klagen, gestiegen sind. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums hat Italien bisher 545 Fälle von Affenpocken gemeldet. Die Impfkampagne hat mehr als einen Monat nach anderen Ländern begonnen, in denen höhere Fallzahlen aufgetreten sind, darunter die USA, Großbritannien und Spanien.