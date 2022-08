Syrien: Zwei Verletzte bei Luftangriffen Israels

Iranischer General getötet

Erst am Dienstag war laut iranischen Staatsmedien ein General der iranischen Revolutionsgarden während einer „Mission“ in Syrien getötet worden. In Syrien tobt seit 2011 ein Bürgerkrieg. Israel hat seither hunderte Luftangriffe auf Ziele in Syrien geflogen, die sich unter anderem gegen Stellungen der syrischen Armee, iranischer Truppen oder der libanesischen Hisbollah-Miliz richteten. Sowohl das iranische Militär als auch die Hisbollah-Miliz sind mit dem syrischen Machthaber Bashar al-Assad verbündet.