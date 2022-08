„Unsere Gäste wollen einen Urlaub mit Sinn“

Erholung für alle

Am Standort in Kohfidisch können Klienten, aber auch andere Gäste zudem Ferien machen. Denn in Kooperation mit „pro mente Wien“ wurden drei alte Kellerstöckl zu Urlaubsdomizilen umfunktioniert. Eines liegt am Csaterberg, die beiden anderen am Eisenberg – mit Ausblick über Weingärten, Wiesen und Wälder.