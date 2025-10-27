Vorteilswelt
Attacke auf Beamten

Polizei entdeckt halbnackten Mann am Stephansplatz

Wien
27.10.2025 12:03
Vor dem Wiener Stephansdom (Archivbild) machte der 19-Jährige gegenüber den Beamten wirre Angaben und verhielt sich aggressiv.(Bild: Imre Antal)

In der Nacht auf Sonntag wurden Polizisten auf einen jungen Mann aufmerksam, der halbnackt mitten am Stephansplatz in Wien lag. Er machte gegenüber den Beamten wirre Angaben und gab zu, Drogen konsumiert zu haben. Er verhielt sich zunehmend aggressiv, attackierte sogar einen Wiener Beamten.

Um 3.45 Uhr waren am Stephansplatz nur wenige Menschen unterwegs, weshalb der halbnackte Mann wohl zunächst kaum auffiel. Wiener Beamten betrachteten die Situation dennoch mit Argwohn und sprachen den 19-Jährigen an. Dieser erklärte der Polizei, Drogen konsumiert zu haben und gab auch sonst wirre Angaben an. Daraufhin verständigte die Polizei den Rettungsdienst.

Restliche Kleidung entledigt
Anschließend wollte die Polizei seine Identität feststellen und erkundigte sich nach seinem Ausweis. Daraufhin wurde er aggressiv, er begann lauthals zu schreien und begann währenddessen, sich die restliche Kleidung vom Leib zu reißen. Daraufhin wurde er festgenommen. Dabei schlug er einem Beamten sogar auf den Kopf – dieser blieb glücklicherweise unverletzt.

Mann erhält mehrere Anzeigen
Der 19-Jährige befindet sich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Er wurde mehrfach angezeigt.

