„Zu meiner Zeit hatten wir weniger Ruhepausen“

Bei den Erste Bank Open 2025 war Thomas Muster als Turnierbotschafter wieder an allen Enden und Ecken dabei. Am Ende der Veranstaltung sprach die Tennis-Ikone mit der „Krone“ über verletzte Spieler, den Zustand des österreichischen Tennis und eine mögliche TV-Karriere.
„Krone“: Kann man sagen, die Erste Bank Open von Jahr zu Jahr besser werden?
Thomas Muster: Von der Menge der Zuschauer her auf jeden Fall. Das ist heuer auch der Marx-Halle zu verdanken. Aber vor allem vom Rundherum. Heuer hatten wir das erste Mal eine Clubbing Zone, die Spieler werden hier extrem verwöhnt. Und vom sportlichen her ist es auch das beste Finale, dass es in dieser Woche geben kann.
