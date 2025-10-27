„Zu meiner Zeit hatten wir weniger Ruhepausen“

„Krone“: Kann man sagen, die Erste Bank Open von Jahr zu Jahr besser werden?

Thomas Muster: Von der Menge der Zuschauer her auf jeden Fall. Das ist heuer auch der Marx-Halle zu verdanken. Aber vor allem vom Rundherum. Heuer hatten wir das erste Mal eine Clubbing Zone, die Spieler werden hier extrem verwöhnt. Und vom sportlichen her ist es auch das beste Finale, dass es in dieser Woche geben kann.