Wie der Sport Mitarbeiter glücklich machen kann

Der burgenländische Betriebssport-Verband wirft den Anker am Hafen2 in Weiden am See aus, um Arbeitern und Angestellten unvergessliche Tage zu bescheren. Wollen das auch die Firmen-Chefs?
Als gestandener Golser kennt Hans Langer die Region um den Neusiedler See wie seine Sakkotasche. Hat er zumindest geglaubt. „Als ich das gesehen habe, war ich verzaubert. Ich wusste im Moment: Das ist es, hier muss es sein.“
Wir stehen im Strandbad in Weiden, einen Steinwurf vom grandiosen Lokal „Fritz“ und einen Tormannausschuss entfernt vom schmucken Hotel „Nils“. Vor einer ehemaligen Segelschule, die vor zwei Jahren vom Event-Profi Thomas Humer übernommen wurde und seither Hafen2 heißt. Die Blicke schweifen über den See. Unendliche Weiten.
„Früher habe ich nie verstanden, warum man den Neusiedler See als das Meer der Wiener bezeichnet hat. Jetzt weiß ich es“, sagt Langer, der in seiner Funktion als ehrenamtlicher Präsident des Burgenländischen Betriebssport-Verbandes mit Humer sondierende Gespräche bezüglich einer Zusammenarbeit aufgenommen hat. „Tom ist ein Vollprofi. Mit seinem Knowhow und den Möglichkeiten, die am Hafen2 bereitgestellt werden, sind wir perfekt aufgehoben.“
Wir? Das sind Firmen, die Langer animieren möchte, ihren Mitarbeitern sportlich Gutes zu tun, um letztendlich das innerbetriebliche Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken. „Früher ist die gesamte Belegschaft vier Tage auf Skiurlaub gefahren. Heute will sich das kein Chef mehr leisten“, sagt Langer, bevor er wieder auf den Hafen2 mit dessen reichhaltigem Sportangebot zurückkommt.
Ob Segeln, Kite-Surfen, Eisschwimmen, Beachvolleyball ... „Und wenn es nur für einen Tag ist. Aus Wien braucht man mit dem Zug 45 Minuten bis Weiden. Man geht 15 Minuten zu Fuß zum Hafen2, betreibt dann einen Sport nach Wahl. Nach dem gemeinsamen Mittagessen verbringt man die Zeit zusammen. Manche nutzen die Seminarräume für Besprechungen. Und am Abend geht’s zurück. Oder man bleibt im Nils.“ Vor allem für die „weniger beachteten“ Mitarbeiter seien diese Erlebnisse unvergesslich.
Also, Bosse: Lasset uns die Sparbüchsen öffnen!
Info: www.firmensport.at
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.