Wie der Sport Mitarbeiter glücklich machen kann

Ob Segeln, Kite-Surfen, Eisschwimmen, Beachvolleyball ... „Und wenn es nur für einen Tag ist. Aus Wien braucht man mit dem Zug 45 Minuten bis Weiden. Man geht 15 Minuten zu Fuß zum Hafen2, betreibt dann einen Sport nach Wahl. Nach dem gemeinsamen Mittagessen verbringt man die Zeit zusammen. Manche nutzen die Seminarräume für Besprechungen. Und am Abend geht’s zurück. Oder man bleibt im Nils.“ Vor allem für die „weniger beachteten“ Mitarbeiter seien diese Erlebnisse unvergesslich.