„Hurensohn“-Debatte: Deutscher Trainer wehrt sich

Gegenüber der „Krone“ legte der Trainer-Vulkan am Montagmorgen nach: „Es werden immer mehr verletzende Aussagen. Das Wort „Hurensohn“ ist mittlerweile unter Jugendlichen ja fast ein geflügeltes Wort. Ich bin mindestens fünfmal von der Tribüne aus so diffamiert worden. Aber ich kenne meine Mutter, ich bin kein Hurensohn. Diese Diffamierungen erschließen sich mir nicht, die Fans sollen lieber ihre Teams positiv unterstützen und nicht den Gegner beleidigen!“