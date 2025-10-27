Herbst sorgt für „Goldrausch“ bei Burgenland-Fans

Wandern, wellessen, radfahren und schmausen

Um den goldenen Herbst von Beginn an touristisch zu nutzen, wurde das Projekt „Pannonisch wandern“, das mehr als ein Dutzend Wanderwege von Nord bis Süd umfasst, im September um eine neue Strecke im Südburgenland erweitert. Die 14,1 Kilometer lange Route führt Wanderer vom Eisenberg, über den Deutsch Schützener Berg zum Csaterberg und lädt zwischendurch zum Verweilen und Genießen ein. Schließlich befinden sich auf dem sogenannten Drei-Weinberger-Rundweg jede Menge urige Buschenschenken, romantische Kellerstöckl und feine Weingüter.