Preisregen für Tiroler nach Debüt als Regisseur

Das Drehbuch liest sich spannend: Lester Landon (Nicholas Pople) leidet an Dyslexie, hat wegen der eingeschränkten Lese- und Schreibfähigkeit Schwierigkeiten, einen ehrlichen Job zu finden, und muss für seinen Boss – einen Händler von Luxusuhren – die Drecksarbeit machen. Doch dann hat er genug davon, nimmt Nachhilfe in Lesen und Schreiben und will selbst ein respektabler Uhrenhändler werden. Auf seinem Weg „out of the dark“ werden ihm viele halsbrecherische Hindernisse in den Weg gelegt, die sich nur mit einem kühlen Kopf und geballten Fäusten überwinden lassen.