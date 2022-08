Marathon-Programm für Kombinierer bei Sommer-Serie

„Bin gespannt, wo wir stehen“

„Mit dem Sommer Grand Prix steht der erste Vergleich der Vorbereitung mit den anderen Nationen vor der Tür. Dieses Jahr ist er wieder sehr kompakt mit fünf Wettkämpen in neun Tagen und passt gut in unsere Trainingsplanung und Vorbereitung. Ich bin gespannt, wo wir momentan im internationalen Vergleich liegen. Mit dem Finale in Tschagguns können wir uns wieder auf heimischem Boden präsentieren, und das ganz ohne Corona-Maßnahmen mit Masken oder PCR-Tests. Das erleichtert schon einiges“, so Herren-Cheftrainer Christoph Eugen.