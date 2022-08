Glasner-Schützling gibt ManUnited einen Korb

Am Mittwoch fiel dann die Entscheidung. „Gestern habe ich den Verantwortlichen beider Vereine mitgeteilt, dass ich mich für die Eintracht entschieden habe“, so der Nationalkeeper Deutschlands. „Ich habe hier mit der Eintracht sensationelles erlebt und wir haben zusammen Geschichte geschrieben. Der Saisonstart war holprig, aber ich habe absolutes Vertrauen in uns.“