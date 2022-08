„Schneemangel regt schon zum Nachdenken an“

Steigende Meeresspiegel, rasch schmelzende Gletscher – das sind nur zwei Dinge, die der Klimawandel zur Folge hat. Folgen, die Mensch, Tier und Natur ordentlich zu schaffen machen. Auch der Sport ist davon betroffen, insbesondere die Outdoor-Sportarten wie etwa Skifahren oder Snowboarden. Österreichs Parallel-Läufer am Brett hätten in diesen Tagen eigentlich ein paar Schneeeinheiten in Cervinia (It) am Matterhorn einlegen sollen. Doch der Ort hat heuer zu wenig „weißes Gold“ – normalerweise zählt das Gebiet zu den schneesichersten Europas. „So schlecht war die Lage noch nie. Ich kann mich nicht erinnern, dass Zermatt zu dieser Zeit jemals geschlossen war. Immerhin fährst du da auf 4000 Metern. Wenn das zusperrt, ist das schon sehr bedenklich“, weiß auch der Salzburger Andreas Prommegger, dass die Lage äußerst ernst ist. „Vor zehn Jahren war das ganz anders“, erinnert er sich. „Das regt schon zum Nachdenken an.“