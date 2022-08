So kurz ist inzwischen die Corona-Inkubationszeit

Omikron wirkt am „schnellsten“

So war die mittlere Inkubationszeit bei SARS-CoV-2 der Alpha-Variante (2020) noch bei fünf Tagen. Die Beta-Varianten lösten im Mittel schon nach viereinhalb Tagen die ersten Symptome aus. Für die SARS-CoV-2/Delta im Herbst bzw. im Winter 2021 wurde eine mittlere Inkubationszeit von 4,41 Tagen registriert. Omikron wirkt am „schnellsten“: Im Mittel dauert es nur noch 3,42 Tage ab der Infektion bis zu den Beschwerden.