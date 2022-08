Rasen versucht: RB Leipzig nun doch mit Heimspiel

Das DFB-Pokalspiel des Bundesligisten RB Leipzig gegen den Hamburger Regionalliga-Klub Teutonia Ottensen ist verlegt worden. Aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes in Dessau findet die Erstrundenpartie am kommenden Dienstag in Leipzig statt. Die Verlegung wurde aufgrund einer Sonderregelung des Heimrechttausches ermöglicht.