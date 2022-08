Online-Schnäppchen aus Übersee können teuer kommen

Ein vermeintlich günstiges Angebot aus dem Internet kann ganz schön teuer werden, vor allem, wenn die Händler in Übersee sitzen. Allein in Oberösterreich haben sich heuer bereits 228 Betroffene an die Arbeiterkammer gewandt, weil sie die bei Versendern aus Übersee bestellte Ware gar nicht oder mangelhaft erhalten haben.