US-Cop rammt Kopf eines Verdächtigen in den Boden

Einer der Beamten schlägt mehrfach mit der Faust auf den Kopf des Mannes ein, greift dessen Kopf und rammt ihn auf den Boden, ein anderer tritt mehrfach mit dem Knie gegen den Körper des Mannes. Die Festnahme ereignete sich nach Polizeiangaben am Sonntag vor einem Geschäft in der Kleinstadt Mulberry. Der 27-Jährige sei nach dem Vorfall zunächst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht und später in Haft genommen worden.