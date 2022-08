Rätselraten um Ursache des „Tomatenfiebers“

In Indien sind bereits mehr an 100 Kinder am sogenannten Tomatenfieber, bei dem sich bei Betroffenen am gesamten Körper rote und schmerzhafte Bläschen entwickeln können, erkrankt. Die Ursache für das unbekannte und neue Krankheitsbild liegt laut dem Fachmagazin „The Lancet Respiratory Medicine“ aber noch im Dunkeln und stellt die Forscher vor ein Rätsel.