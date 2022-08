Von Tirol ins Burgenland: „Ziel ist Surschnitzel“

„Um günstigen Wind gebetet“

Die Anfahrt erfolgt in zwei Etappen. Der „absolute Schönwetterfahrer“, der „um günstigen Wind gebetet“ hat, startet um sechs Uhr in der Früh. 260 Kilometer bis St. Peter in der Au, Niederösterreich. Essen, ausrasten, Kräfte sammeln für den Endspurt, der „nur“ 180 Kilometer lang ist. Ankunft in Steinbrunn: 17 Uhr. „Immer, wenn ich glaube, ich kann nicht mehr, rede ich mir ein: Das Ziel sind der weiße Spritzer und das Surschnitzel! Letzteres gibt es bei uns in Tirol nicht.“