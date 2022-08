Superadler Stefan Kraft heiratete seine Marisa!

Nach ein paar ruhigen Tagen in trauter Zweisamkeit geht es für den Superadler mit den sportlichen Sommervorbereitungen weiter. Mit der Eheschließung erfüllte sich der Salzburger einen weiteren großen Traum in diesem Jahr. Bei den Olympischen Winterspielen in Peking hatte er im Teambewerb die Goldmedaille, sein erstes Edelmetall unter den fünf Ringen überhaupt, gewonnen.