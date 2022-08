Schiffe auf der Donau teilentladen

Die Frachtkosten seien aufgrund der niedrigen Pegelstände deutlich gestiegen, sagte Logistikexperte Patrick Lepperhoff von der Boston Consulting Group (BCG) Inverto. Das hatte zur Folge, dass sich das Frachtvolumen am Rhein in der Vorwoche auf 60 Prozent reduziert hat. Güterschiffe sind unter anderem in Regensburg und Passau teilentladen worden und auf dem Weg zum Rhein bereits auf der Donau mit weniger Fracht unterwegs gewesen.