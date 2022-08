Nachwuchs-Florianis aus OÖ sind eine Macht!

Die Latte für die „Großen“, die kommendes Wochenende beim Bundes-Feuerwehrbewerb in St. Pölten antreten, liegt hoch! Beim Bundesbewerb der Jungfeuerwehrleute in Traiskirchen (NÖ) zeigten Oberösterreichs Jung-Florianis, dass sie eine Macht sind: Den Sieg holte Guggenberg, vor Allerheiligen/Lebing und Erdleiten. Blech ging an Winden-Windegg, Platz fünf an St. Martin im Mühlkreis, und Platz 6 errang Bad Mühllacken. Den achten Rang belegte die Truppe aus Tragwein.