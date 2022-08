Bei Sturz von Treppe schwer verletzt

Es sollte ein unbeschwerter Ausflug auf Burgenland Lockenhaus werden. Doch der hätte beinahe in einer Tragödie geendet. Denn aus noch unbekannter Ursache verlor eine Teenagerin auf einer Treppe in der mächtigen Festung plötzlich den Halt und stürzte mit einem Schrei in die Tiefe. Schwer verletzt und vor Schmerzen stöhnend blieb das Mädchen am Fuß der Treppe liegen. Die entsetzten Zeugen des Unfalls setzten sofort einen Notruf ab und damit eine perfekte Rettungskette in Gang. Obwohl es bereits kurz vor Sonnenuntergang war, entschied sich die Besatzung des ÖAMTC-Notarzthubschraubers Christophorus 16 aus Oberwart, den Einsatz noch zu übernehmen.