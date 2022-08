Frequency: Einsatzkräfte ziehen positive Bilanz

82 Personen ins Spital gebracht

Vom Roten Kreuz mussten bis Sonntag, 10.30 Uhr, in Summe 82 Personen ins Universitätsklinikum St. Pölten transferiert werden - laut Sebastian Frank, dem Geschäftsführer der Bezirksstelle St. Pölten, ist auch diese Zahl verhältnismäßig gering. Einen klaren Trend nach unten gab es bei den Insektenstichen. Dies sei positiv zu vermerken, betonte Frank: „Vor allem bei Allergikern kann so etwas schnell brenzlig werden.“ Abschließende Zahlen des Roten Kreuzes lagen zunächst nicht vor, da der Ambulanzdienstbetrieb noch bis mittags an Ort und Stelle verblieb.