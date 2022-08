Brandheißer Festivalauftakt beim Frequency

Das Hauptgelände war am Warm-Up-Tag noch geschlossen, doch auch die Red-Bull-Stage wurde zum Festivalauftakt des Frequency von den Massen geströmt. Nach starken Sets von Gayle, Eli Preiss, Yugo und Co. musste Headliner SSIO aufgrund des großen Andrangs sogar auf heute, Donnerstag, verschoben werden, was nicht allen Fans mit Warm-Up-Ticket gefiel. Heute geht es mit Jason Derulo, Cypress Hill und Co. weiter.