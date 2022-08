Jason Derulo: „Ihr habt mich völlig weggeblasen“

Wie schaut es musikalisch bei dir aus in näherer Zukunft? Worauf dürfen wir uns freuen?

In ein paar Wochen erscheint der Song „Won’t Forget You“ mit Shouse und die Energie beim Frequency war heute so gut, dass ich den Song spontan in das Set eingebaut und live gespielt habe. Er wurde unglaublich gut aufgenommen, es war eine Art Outro und die Leute sind total dazu abgegangen. Wenn ich mir diese Reaktionen darauf so ansehe, dann könnte das ein wirklich großer Hit werden. Ich freue mich schon darauf, das fertige Produkt präsentieren zu können.