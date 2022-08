Fussl-Chef leistet Entwicklungshilfe in Uganda

Die Firma Fussl unterstützt verschiedene soziale Projekte, Mayr selbst engagiert sich nun auch für diese Schule, die in Uganda im Ntarabanatal auf 1800 Metern Seehöhe liegt. „Skills Are Food“ (Fähigkeiten sind Nahrung) steht auf dem Schulbus des Internats, in dem Basiswissen vermittelt wird, aber auch Berufsausbildungen angeboten werden: zum Tischler, Elektriker, in Zukunft auch zum Solar-Monteur.