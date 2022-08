Die beste Sicherung fürs E-Bike ist individuell

Dass teure Elektroräder ein begehrtes Diebesgut sind, ist bekannt. „Im Verhältnis zu Normalrädern wird auf sie viel besser aufgepasst“, erklärt der Mitarbeiter eines Fahrradhändlers in Innsbruck. Man lasse das tausende Euro teure Sportgerät nicht einfach vor dem Haus stehen. Wer sein E-Bike über Nacht sicher in Schuppen, Hauseingang oder Keller verwahren kann und damit in der Natur unterwegs ist, für den reichen laut dem Profi Schlösser der Stärke 6. Die kosten rund 45 Euro und seien nicht einfach so zu knacken.