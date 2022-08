„Man muss langsam die Geduld verlieren“

Eine absehbare Entspannung bei den Energiepreisen ist weiterhin nicht in Sicht - nicht zuletzt durch die Ankündigung Russlands, die so wichtige Gas-Pipeline Nord Stream 1 erneut für Wartungsarbeiten vom Netz zu nehmen, dürfte das Preisfeuerwerk wohl weiter befeuern. Die dramatischen Entwicklungen im Energiesektor lassen dabei Ex-Kanzler Kern im Interview mit der ORF-„ZiB-2“ am Freitag nicht kalt.