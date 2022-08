Tierschutzverein verkaufte online kranke Kätzchen

Hinter der Anzeige steckt eine Tierärztin

Was ist das für ein Tierschutzverein, der gerade eben gefundene Vierbeiner, deren Leben am seidenen Faden hängt, verscherbeln will? Ute Mehl rief die angegebene Nummer an, und wollte die Kitten zu sich nehmen - um sie gesund zu pflegen, wie es sich gehört. Doch man lehnte ihr Anliegen ab, bezeichnete sie als lästig und verkündete, dass man über Willhaben bereits eine geeignete Abnehmerin gefunden habe. Unglaublich: Hinter der Aktion soll eine Frau stecken, die selbst praktizierende Veterinärin ist! Hilfesuchend wandte sich Frau Mehl an die „Krone Tierecke“, die umgehend Kontakt mit der Bezirkshauptmannschaft aufnahm.