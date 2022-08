„Hubschrauber? Nein, ich bin der Gregerl“

Wie ist generell der Teamgeist in Freiburg?

Ich habe so etwas bisher noch nie erlebt. Die Mannschaft versteht sich extrem gut, wir verbringen auch in der Freizeit viel Zeit miteinander. Je besser man sich versteht und in der Kabine der Schmäh rennt, desto erfolgreicher ist man als Team. Ich hoffe, dass wir in dieser Saison in der Liga und in der Europa League maximal erfolgreich sind.