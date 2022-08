Schulden-Erstkontakte und Privatkonkurse steigen

Extrempunkt noch nicht erreicht

Durch die hohen Kosten zur Lebenserhaltung stürzen immer mehr Menschen in eine Krise, die Zahl der Konkurse ist in allen Bundesländern gestiegen. Dennoch ist die Spitze der Pleitewelle noch nicht erreicht, so Clemens Mitterlehner, Geschäftsführer der ASB Schuldnerberatungen GmbH, Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatungen in Österreich. Die Experten blicken auf die Situation „mit großer Sorge“, da „diese steigenden Konkurszahlen die Auswirkungen der Teuerung noch kaum beinhalten. Die Effekte der Preissteigerung werden erst verzögert zu Konkursen führen“.