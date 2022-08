Treffen in Lemberg zur Verhandlungsvorbereitung

Bereits Treffen mit Putin und Erdoğan

Eine Signalwirkung hat auch die erste Reise des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan in die Ukraine. Denn Erdoğan traf Kremlchef Putin in den vergangenen Wochen zweimal, zuletzt am 5. August auf dessen Anwesen in Sotschi. Im Zuge des Treffens hat Erdoğan Putin erneut ein Treffen mit Selenskyj in Istanbul vorgeschlagen.