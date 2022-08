Aus der Hölle von Charkiw zum Festspiel-Zauber

Das sagte Landeshauptmann Haslauer in seiner Felsenreitschule. Und: „Ihr rotes Kleid ist ihre Antwort und auch eine Aufforderung. Sie will sich ihre Lebensfreude, ihre Sehnsüchte nicht nehmen lassen, und sie appelliert vielleicht unbewusst mit ihrem Foto an uns, trotz des großen Elends, der Zerstörung und des Sterbens nicht aufzugeben, Menschen in der ganzen Breite unseres Daseins zu sein, mit aller Trauer, Betroffenheit und Hilfsbereitschaft, aber auch mit dem Sinn und Suchen nach Schönheit, Friede, Liebe, Lust am Leben, nach Wahrheit und Zukunft.“