Burkini-Verbotsschild, um Mitarbeiter zu entlasten

Ein Schild mit Piktogrammen in einer Therme in Tirol sorgt derzeit für Diskussionen in sozialen Medien. Hingewiesen wird u.a. auf das Verbot, in den Pools Straßenkleidung - also etwa T-Shirts und Hosen - und Burkinis zu tragen. Das sorgt jedoch für Unverständnis, es wird von Islamophobie und Diskriminierung gesprochen. Die Geschäftsleitung der Erlebnistherme Zillertal kann die Aufregung nicht nachvollziehen.