Wie ein „Influencer“ ganz Spanien erzürnte

Was war passiert? Borja Escalona, selbst ernannter Influencer mit zuletzt rund 35.500 Followern auf YouTube, hatte während eines Livestreams mit 3700 Zuschauern zeigen wollen, wie er sich kostenlos durch die nordspanische Stadt Vigo futtert. Er landete in der Bar „A Tapa do Barril“, bestellte eine Empanadilla (gefüllte Teigtasche), aß diese, erzählte währenddessen von den verschiedenen Geschmacksrichtungen und wollte bereits wieder gehen, als die Kellnerin ihm sagte, dass er das Essen bezahlen müsse - 2,30 Euro in Summe.