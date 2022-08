3x2 Spotterkarten für die AIRPOWER22 zu gewinnen!

Red Bull Aerobatic Triple

Gleich drei Jahre Anlaufzeit dauerte es, bei der AIRPOWER22 am 2. September wird es endlich so weit sein: Das spektakuläre „Red Bull Aerobatic Triple“ feiert eine Kunstflug-Weltpremiere, die die Gesetze der Physik auszuhebeln scheint. Erstmals treffen Flugzeuge und Hubschrauber der Flying Bulls, die Wingsuits des Red Bull Skydive Teams und die Fallschirmspringer des HSV Salzburg in einem exakt choreografierten Zusammenspiel aufeinander. Dabei sind sowohl der einzige Kunstflug-taugliche Hubschrauber der Welt, die BO-105, die Bell „Cobra“ 209/AH-1F - der legendäre Hubschrauber der amerikanischen Streitkräfte der 1960er-Jahre - als auch die historische PT-17 Stearman und die Zivko Edge 540. Gewinnspiel: Wer die AIRPOWER22 aus einer ganz besonderen Perspektive erleben möchte, hat mit der Kronenzeitung beste Gelegenheit: Wir verlosen hier 3x2 Spotterkarten - diese beinhalten jeweils eine Parkkarte direkt am Gelände, Spotter-Shuttles zu den besten Beobachtungspunkten (auch mitten in der Flightline) sowie Verpflegung ganztags im Spotterzelt.