Johnny Depp: Rückkehr als Grindelwald möglich

Laut „The Hollywood Reporter“ hat Depp seinen Freund Al Pacino (82) bereits gecastet, nachdem es dem „The Godfather“-Star in den 1980er-Jahren nicht gelungen war, ein Modigliani-Biopic unter der Regie von Martin Scorsese auf den Weg zu bringen. Es wurden keine weiteren Casting-Details bekannt gegeben. Depps zweiter Spielfilm als Regisseur kommt 25 Jahre nach seinem Western „The Brave“ von 1995, in dem er neben Marlon Brando einen verarmten amerikanischen Ureinwohner spielte, der in der Nähe einer Müllhalde lebt und in einem Snuff-Film auftritt, um Geld für seiner Familie zu verdienen.