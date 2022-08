Betrunkener Polizist verlor Daten von 400 Menschen

Bereits im Juni war es in der japanischen Stadt Amagasaki zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Damals hatte ein Unternehmer eine Tasche verloren, in der sich ein USB-Stick mit persönlichen Daten aller 460.000 Einwohner der Stadt befunden hatte. Er hatte zuvor etwas getrunken und war auf dem Weg nach Hause eingeschlafen. In diesem Fall wurde der Stick einen Tag nach Bekanntwerden seines Verschwindens wiedergefunden.