Mann verlor im Rausch Daten von ganzer Stadt

Also Ende gut, alles gut? Mitnichten. Die Stadt warnte im selben Atemzug vor Betrügern, die die durch den Vorfall ausgelösten „Ängste und Bedenken“ in der Bevölkerung ausnutzen könnten. Sie verwies darauf, dass weder Beamte der Stadt noch die Polizei oder Bankinstitute die Einwohner in dieser Angelegenheit per E-Mail oder Telefon kontaktieren würden. „Wenn Sie einen Anruf zum Löschen Ihrer persönlichen Daten erhalten, legen Sie bitte sofort auf“, hieß es.