Russische Besatzer schlagen Feuerpause bei AKW vor

Der Kreml schlug daraufhin am Montag eine Feuerpause in dem Kernkraftwerk in der Stadt Enerhodar vor. Die russische Regierung macht seit Tagen die ukrainische Seite für die Angriffe verantwortlich, die wiederum beschuldigt die russische. UNO-Generalsekretär António Guterres warnte in der vergangenen Woche vor einer Atomkatastrophe.