Moskau könnte rund um AKW Saporischschja abziehen

„Das ist eine vernünftige Forderung mit der Entmilitarisierung des AKW Saporischschja. Ich denke, wir werden das unterstützen“, sagte der Vizechef des Außenausschusses im russischen Parlament, Wladimir Dschabarow am Freitag. Die Kontrolle über das AKW will Moskau behalten, eine Übergabe an die Ukraine schloss Dschabarow daher aus. „Russland muss die Kontrolle über die Anlage behalten“, betonte er. Zuvor hatte Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja einen Abzug der Truppen noch abgelehnt.