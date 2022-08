J.K. Rowling nach Rushdie-Angriff bedroht

Der Kommentar kam von einem Twitter-Nutzer, der vermutlich in Pakistan lebt und der zuvor in anderen Botschaften den Angreifer von Rushdie gelobt hatte. Rowling schickte einen Screenshot an die Twitter-Moderatoren und machte sie auf einen möglichen Verstoß gegen die Regeln des Kurznachrichtendienstes aufmerksam. Rowling erklärte zudem, dass die Polizei informiert worden sei.