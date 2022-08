Sechs Tote bei schwerer Explosion in Armenien

Aktuell suchen ungefähr 70 Rettungskräfte an der Unglücksstelle nach ihnen. Diese befindet sich etwas außerhalb des Zentrums der Hauptstadt Eriwan. Wie berichtet, explodierte am Sonntagnachmittag (Ortszeit) eine Gasleitung in einem Einkaufszentrum. Nach ersten Angaben war auf dem Großhandelsgelände ein Lager mit Feuerwerkskörpern in die Luft geflogen. Am Montagvormittag war das Feuer weitgehend gelöscht.